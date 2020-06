Palermo, sgomberata un'area di campeggio abusiva all'Addaura

Un 'area di campeggio abusiva è stata sgomberata nella zona tra il Roosevelt e lo stabilimento La Marsa all'Addaura a Palermo.

L'operazione, eseguita dai poliziotti del commissariato Mondello e dai militari della guardia costiera, è scattata dopo la segnalazione dell'amministratore di un'associazione no profit. Così, in una serie di appostamenti, gli agenti hanno accertato la presenza stabile di una decina di camper e autocaravan, in violazione peraltro anche di norme igienico-sanitarie oltre che occupando senza autorizzazione il suolo di demanio marittimo in una zona sottoposta a rigidi vincoli paesaggistico-ambientali.

Sempre a Mondello sono scattati controlli soprattutto nelle ore serali dopo la maxi rissa che ha visto coinvolti una trentina di giovani e due feriti. Diverse le contravvenzioni al codice della strada rilevate dalla polizia municipale nel parcheggio di via Tolomea. In particolare, sono state ritirate 3 patenti di guida e 3 carte di circolazione ed elevate circa 50 contravvenzioni. Si è proceduto al fermo ed al sequestro amministrativo di alcune biciclette elettriche modificate in ciclomotori.

