Cefalù, panificio non espone i prezzi di vendita: titolare sanzionato

All'interno dell'attività commerciale non erano esposti in modo chiaro e trasparente i prezzi del pane e degli altri prodotti venduti. Per questo motivo la guardia di finanza di Cefalù ha multato il titolare di un panificio della cittadina in provincia di Palermo.

In particolare, i finanzieri hanno constatato che nel panificio non era esposti nei vari prodotti nè c'era alcuna tabella indicante i prezzi di vendita al pubblico, in violazione alla disciplina sui prezzi che prevede espressamente l’obbligo in tutti gli esercizi di vendita di indicare in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile il prezzo di vendita nonché il prezzo per unità di misura tutte le merci esposte al pubblico.

Il titolare dell’attività è stato segnalato al sindaco (autorità preposta) e rischia una sanzione fino a 3098 euro.

