Incendiò uno studio medico ad Altofonte, denunciato un 49enne

Un 49enne M.A. è stato denunciato per un incendio avvenuto lo scorso 23 maggio in uno studio medico ad Altofonte. Il rogo era stato provocato utilizzando liquido infiammabile.

I carabinieri, tramite l’acquisizione e l’osservazione di numerose immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza nei dintorni dello studio, hanno individuato M.A..

Il movente sarebbe riconducibile ad un litigio dovuto a futili motivi avvenuto poche ore prima in un locale pubblico dove l’indagato, in stato di evidente ubriachezza, era stato ripreso per alcuni atteggiamenti molesti. M.A. aveva immediatamente deciso di farla pagare all’avventore incendiando un locale all’interno dello studio medico ove quest’ultimo fino a pochi mesi prima svolgeva la sua attività professionale.

© Riproduzione riservata