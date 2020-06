Palermo, rissa tra famiglie allo Sperone: 50 persone per strada

Una rissa è scoppiata ieri, intorno alle 21, in via XXVII Maggio, nel quartiere Sperone, a Palermo. Ad affrontarsi, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i componenti di due nuclei familiari. Una cinquantina le persone per strada. Prima sarebbero volate parole, poi calci e pugni.

Alcuni residenti hanno avvertito le forze dell'ordine e sul posto sono giunti carabinieri, polizia e guardia di finanza in strada. Le indagini sono affidate ai carabinieri: non è stato denunciata alcuna persona.

