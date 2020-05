Droga da Cinisi allo Sperone, scattano sette arresti a Palermo

I carabinieri hanno arrestato sette persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e sequestrato oltre cinque chili di droga. A Cefalù i militari hanno arrestato B.M. di 19 anni, gambiano, trovato in possesso di 3 panetti di hashish. Nel mercato storico di Ballarò sono stati bloccati due pusher C.J.B, 29 anni già agli arresti domiciliari, per il medesimo reato, e T.G., 27enne, entrambi palermitani.

Gli altri arresti due a Cinisi uno a Monreale ed uno nel quartiere Sperone a Palermo. Infine, nel quartiere» Zen 2», i carabinieri hanno recuperato, nascosti in un capanno, in via Sandro Pertini, 2,4 chili di marijuana, quasi 2 chili di hashish, una bustina di cocaina, 59 cartucce di vario calibro per pistola e fucile e due personal computer. Sono in corso indagini per risalire ai soggetti che avevano la disponibilità del deposito.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo di Palermo per le analisi quantitative e qualitative. Oggi sono in corso le udienze, in video conferenza, per la convalida degli arresti.

