Incendi in provincia di Palermo, vigili del fuoco in azione

Incendi in tutta la provincia di Palermo. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme divampate a Chiusa Sclafani lungo la statale 188, ad Altavilla Milicia in via Passo Palermo.

Roghi anche ad Altofonte in via Belvedere e a Partinico nella zona di Bosco della Falconeria, ma tutti gli incendi sono stati circoscritti. Ieri i pompieri sono stati impegnati in un incendio nella zona di Monreale e anche a Cinisi. In quest’ultimo caso le fiamme hanno minacciato i ripetitori televisivi.

