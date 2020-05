Un uomo di 81 anni è morto colpito dalla motozappa con la quale stava arando un terreno stava arando il in contrada Fiumesecco, nelle campagne di Polizzi Generosa.

Il mezzo per cause in corso di accertamento lo ha colpito provocando gravissime ferite alle gambe. Il pm di turno della procura di Termini Imerese ha chiesto l’intervento del medico legale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sull'incidente indagano i carabinieri.

