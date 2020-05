Maxi rissa nel quartiere Ballarò, il prefetto: "Attivato dispositivo di controllo"

«C'è grande attenzione per quanto si è verificato ieri nel quartiere Ballarò. Il dispositivo di controllo è stato attivato. Seguiremo l’evolversi della situazione». Così il prefetto Giuseppe Forlani dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi in prefettura alla presenza di tutte le forze dell’ordine dopo la rissa con feriti nel mercato di Ballarò a Palermo.

«Il comitato era stato convocato per affrontare i temi legati all’emergenza coronavirus e l’allentamento delle restrizioni - aggiunge il prefetto - Dopo quanto si è verificato ieri a Ballarò nel comitato si è fatto il

punto della situazione con i vertici delle forze dell’ordine».

Maxi rissa con 40 coinvolti e scontri coi carabinieri a Ballarò, le foto del quartiere presidiato Le foto del presidio a Ballarò Il bilancio della rissa scoppiata ieri sera è di tre feriti, e sei carabinieri contusi Circa 40 le persone coinvolte I carabinieri hanno arrestato due persone Quanto successo a Ballarò è al centro di un vertice in prefettura Un’altra immagine del presidio disposto stamattina Le forze dell’ordine presidiano il quartiere

