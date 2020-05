Rete da pesca illegale a Porticello, scatta il sequestro

Sequestrata una rete da pesca detenuta illegalmente a bordo di una piccola imbarcazione nel porto di Porticello, nel Palermitano. Il personale militare della motovedetta CP 524 della Guardia Costiera ha fermato l'unità da diporto proprio mentre stava per lasciare gli ormeggi e avviare una battuta di pesca.

Inospettiti, hanno controllato il materiale presente a bordo e sequestrato diversi spezzoni di rete, per un totale di circa 500 metri. Per il proprietario è scattata una multa dall' importo di 1000 euro, come previsto dalle specifiche normative di settore.

© Riproduzione riservata