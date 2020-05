Incidente a Palermo, un ferito nello scontro tra due scooter in viale Campania

Scontro tra due moto in viale Campania a Palermo. L'incidente è avvenuto all'altezza di via Emilia. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia municipale per i rilievi del caso. Ancora da stabilire la dinamica dello schianto.

Ferito uno dei due motociclisti, che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Due moto si scontrano in viale Campania a Palermo: il video dopo l'incidente

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma secondo una prima ricostruzione, uno dei due mezzi proveniva da viale Trinacria e pare non abbia dato la precedenza.

Scontro tra moto a Palermo, le foto da viale Campania Il luogo dell’incidente L’impatto si è verificato all’altezza di via Emilia Da stabilire la dinamica dell’incidente Uno dei due coinvolti nell’incidente sarebbe in gravi condizioni L’incidente è avvenuto in direzione via Trinacria Un altro scatto dopo l’incidente

