Dalla Guinea a Palermo, Jaime in via di guarigione: ora parla e mangia

«Mio marito Jaime non si muove ancora, ma parla e mangia, la sua situazione migliora di giorno in giorno, è molto grato a tutti per quello che è stato fatto per lui. Spera di potere ringraziare di persona quanti lo hanno aiutato». Lo dice Chiara Beninati, moglie di Jesus Jaime Mba Obono, informatico di 49 anni, cittadino italiano, originario della Guinea Equatoriale.

L'uomo è tornato a Palermo lo scorso 6 maggio con un volo dell'Aeronautica militare e grazie all'intervento di Farnesina e ministero della Difesa. Dopo essere stato colpito da coronavirus in Guinea, è stato immediatamente ricoverato in condizioni gravissime. Per questo si è reso necessario il trasporto in Italia e dal 7 maggio Jesus è ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo.

La conferma di un miglioramento delle sue condizioni di salute arriva anche dal direttore della terapia intensiva dell’ospedale, Baldo Renda: "Le condizioni del paziente sono molto migliorate. Deve ancora recuperare pienamente la motilità agli arti e sta facendo anche fisioterapia. Respira bene, in maniera autonoma».

