Palermo, da lunedì via alle disinfestazioni di ville e giardini: il calendario

Da lunedì partono nuovi interventi di disinfestazione nelle ville comunali e giardini pubblici di Palermo. Ad eseguire i lavori saranno le squadre della Rap. Prima tappa, 25 maggio, il Giardino Piersanti Mattarella (ex Giardino Inglese).

Nel giorno della disinfestazione non sarà possibile visitare la villa o il giardino oggetto dell'intervento nè si potrà quindi effettuare la prenotazione online sul sito istituzionale del Comune, necessaria per la visita. Chi, invece, aveva già effettuato la prenotazione per quei giorni è stato avvertito con un sms e con una mail dell'annullamento.

Ecco il calendario delle attività:

25 MAGGIO

Giardino Piersanti Mattarella e Parterre Falcone-Morvillo, via Libertà

26 MAGGIO

Villa Giulia, via Lincoln e Villa Garibaldi, piazza Marina.

27 MAGGIO

Villa Niscemi e villa del Carabiniere, tra la Palazzina Cinese e villa Niscemi.

28 MAGGIO

Villa Trabia, via Salinas

29 MAGGIO

Roseto/Giardino Rosa Balistreri, via Brigata Verona e Parco Uditore, piazzale Einstein

1 GIUGNO

Villa Benvenuto Cellini, piazza Benvenuto Cellini e Centro diurno Borgonuovo, piazza S. Cristina

3 GIUGNO

Giardino della Zisa, via Guglielmo il Buono

