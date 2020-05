Incidente a Palermo, violento scontro tra due scooter: tre feriti, due sono gravi

Violento scontro nella periferia di Palermo. Nell'impatto, verificatosi prima della mezzanotte nel quartiere Bonagia, sono rimasti coinvolti due scooter. Il bilancio è di tre feriti di cui due versano in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in viale Placido Rizzotto.

Tanti i residenti scesi in strada per assistere a quanto accaduto. Immediati i soccorsi delle ambulanze del 118. Due dei feriti hanno richiesto un intervento immediato e sono stati rianimati sul posto e poi intubati per essere trasportati all'ospedale Civico e al Policlinico.

Sul posto anche i carabinieri e le pattuglie dell'Infortunistica stradale. Intervenuta anche la polizia municipale per eseguire i rilievi e comprendere la dinamica dell'incidente.

