Incidente a Palermo, auto contro i cartelli pubblicitari: un ferito

Incidente stradale questo pomeriggio, l'ennesimo degli ultimi giorni. Un automobilista, questo pomeriggio, ha perso il controllo della propria vettura in viale Regione Siciliana, nella corsia centrale, all'altezza di Media World ed è finito contro i cartelli pubblicitari. Un ferito lieve.

Si tratta solo dell'ultimo incidente in ordine di tempo avvenuto a Palermo in poche ore. Prima della mezzanotte nel quartiere Bonagia, erano rimasti coinvolti due scooter. Il bilancio è stato di tre feriti di cui due versano in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in viale Placido Rizzotto.

Due dei feriti hanno richiesto un intervento immediato e sono stati rianimati sul posto e poi intubati per essere trasportati all'ospedale Civico e al Policlinico.

