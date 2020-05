Incendi a Palermo, case popolari minacciate dalle fiamme a Ciaculli

Ancora incendi in Sicilia. Un nuovo fronte del fuoco si è sviluppato a Palermo, nella zona di Ciaculli. L’incendio, alimentato dallo scirocco, di rovi e sterpaglie si sta propagando in particolare a ridosso delle case popolari.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che intervengono anche per salvaguardare automobili e mezzi di trasporto, aggrediti dal fuoco. La temperatura a Palermo, alle 18,30, sfiora i 40 gradi e anche il centralino dei vigili del fuoco è rovente: si registrano diversi roghi anche in Provincia e sono in volo anche i Canadair.

