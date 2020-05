Giuseppe Forlani nuovo prefetto di Palermo: è il successore di Antonella De Miro

Giuseppe Forlani è il nuovo prefetto di Palermo. Il consiglio dei ministri ha scelto il 63enne originario di Caserta, sposato e padre di due figlie. Forlani fino a pochi giorni fa era prefetto a Parma, e prima a La Spezia nel 2009.

Nel curriculum di Forlani spicca la sua preparazione in materia di protezione civile e gestione dei disastri e delle emergenze idrogeologiche sul territorio, ma anche in tema di immigrazione e asilo politico.

È stato nominato prefetto il 21 luglio 2007 con l’incarico di direttore centrale dei Servizi civili per l’immigrazione e l’asilo nell’ambito del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno. Ha conseguito il master in negoziazione, mediazione e conciliazione alla Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno e l’Università Gregoriana.

Dal 5 gennaio 2015 ad oggi ha ricoperto l’incarico a Parma. In quest’ultimi mesi ha gestito la grave situazione della pandemia che nel città dell’Emilia Romagna ha provocato tantissimi morti e una situazione molto grave, soprattutto nel territorio di sua competenza.

