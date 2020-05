Forti raffiche di vento a Palermo, chiusi parchi e ville in città

Caldo e forti raffiche di vento su Palermo da questa mattina con alcuni rami di alberi caduti sull'asfalto senza alcuna grave conseguenza. Decine le telefonate alla sala operativa dei vigili del fuoco per segnalare la caduta di alberi, cartelloni pubblicitari divelti, verande e cornicioni pericolanti.

Il Comune di Palermo, per oggi, ha deciso di chiudere i parchi e le ville comunali proprio per il forte vento. L'amministrazione ricorda che, in ogni caso, l'accesso è attualmente possibile solo su prenotazione.

