Ancora un raid negli asili nido di Palermo, il sindaco: "Attacchi vili e deliquenziali"

Asili nido di Palermo nel mirino dei vandali. Svaligiato l'asilo nido "Papavero" di Borgo Nuovo ed è stata apposta la colla nei lucchetti delle porte di ingresso del plesso "Rallo". Pochi giorni fa, un danneggiamento era stato commesso contro il "Peter Pan" a San Giovanni Apostolo.

"Ancora una volta dobbiamo registrare atti di vandalismo e furti perpetrati a danno di asili nido comunali. Siamo ancora una volta di fronte ad attacchi vili e delinquenziali a carico di luoghi e spazi realizzati per garantire il diritto alla crescita e al benessere dei più piccoli, mentre si progetta la condivisione di spazi esterni dei nidi, dei loro giardini, proprio nella logica del bene comune da aprire alle bambine e bambini per utilizzarlo come spazio pubblico del quartiere", commentano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola, Giovanna Marano.

“Neanche l'eccezionalità della pandemia ha fermato vandali e delinquenti. Un asilo nido è un simbolo delle potenzialità dell'educazione alla cittadinanza, presupposto dei processi educativi fecondi per la nostra comunità. Derubare un servizio educativo è un atto contro tutti, anche contro i nostri figli e nipoti".

