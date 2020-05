Alga tossica sui fondali dell'invaso Poma, sospesa l'erogazione di acqua nel comprensorio

Sui fondali della diga Jato di Partinico spunta l'alga tossica e viene sospesa l’erogazione idrica per uso potabile e irriguo considerata la presenza di cianotossine ritenute un fattore di rischio per il consumo delle acque.

A lanciare l’allarme è stato il direttore generale dell'Invaso Poma e, come riporta Michele Giuliano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stato costituito un tavolo tecnico dall’Autorità di bacino con l’obiettivo di risolvere la criticità nel più breve tempo possibile.

