Avvistato un serpente tra le ville di un residence a Palermo, al via le ricerche

Un serpente si aggira tra le ville di un residence di viale Regione Siciliana, nei pressi dell'ospedale Cervello a Palermo. A denunciarlo sono stati alcuni condomini che hanno sollecitato e chiesto aiuto al consigliere comunale della Lega Igor Gelarda per avviare la ricerca dell'animale.

Nei giorni scorsi sono già intervenuti gli uomini della 'Cites', nucleo specializzato dei carabinieri. "Naturalmente del serpente non c'è traccia - dice Gelarda - perché ci troviamo in un contesto di ampi spazi verdi e non si può escludere che l'animale sia scappato da una delle abitazioni o ville circostanti. Va ricordato che questi animali non si possono tenere ed è vietato dalla legge. Invito i cittadini che dovessero avvistare il serpente di chiamare subito il distaccamento del Cites di Palermo al telefono 0916117508".

