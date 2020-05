Anello ferroviario a Palermo, il cantiere si sposta: cambia la viabilità al Politeama

Il cantiere dell'anello ferroviario di Palermo si sposta e i lavori si concentrano nella parte alta di via Amari, nel tratto alle spalle del teatro Politeama. Si sono conclusi, all'incrocio fra via Roma e via Amari, infatti, i lavori nell'area interessata e quindi da mercoledì prossimo scatterà la riapertura parziale dell’incrocio Amari-Roma e di via Emerico Amari nel tratto compreso tra via Michele Amari e via Roma.

Contemporaneamente, però, il cantiere si sposterà più avanti e scatterà la chiusura di via Emerico Amar,i nel tratto compreso tra via R. Wagner e via Isidoro La Lumia, ossia quello dietro il teatro Politeama. Dunque da mercoledì, gli automobilisti provenienti da via Roma in direzione piazza Sturzo non svolteranno più a sinistra in via Ammiraglio Gravina, ma gireranno poco prima a destra, in via Principe di Belmonte per poi proseguire a sinistra in via Michele Amari e di nuovo a sinistra, in via Emerico Amari, appena liberata dal cantiere, e proseguire quindi in piazza Sturzo.

Tali disposizioni saranno in vigore fino al prossimo 27 ottobre 2020.

Per l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, "Il cantiere dell'anello ferroviario, dopo i ritardi dovuti alle note vicende che hanno coinvolto Tecnis, sta procedendo speditamente grazie alla serietà dell'impresa D'Agostino e a RFI. Il cronoprogramma, al netto delle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, è stato tendenzialmente confermato e i cantieri di superficie presto saranno un ricordo. L'anello ferroviario è un'opera importante per migliorare il sistema dei trasporti della città di Palermo che, sempre di più, sta investendo sul trasporto pubblico di massa per migliorare la mobilità urbana".

Ecco nel dettaglio le strade coinvolte:

VIA ROMA: Tratto compreso tra via E. Amari e via Benedetto Gravina: Ripristino del senso unico di marcia in direzione piazza Luigi Sturzo.

PIAZZA LUIGI STURZO: Carreggiata lato monte: Ripristino del senso unico di marcia in direzione via D. Scinà

VIA DOMENICO SCINA' : Tratto compreso tra piazza Luigi Sturzo e via Isidoro La Lumia: Ripristino del senso unico di marcia in direzione via Turati.

VIA PIETRO VALDO PANASCIA : Già via Isidoro La Lumia (nel tratto Amari - Turati): Strada senza uscita a doppio senso di marcia. I veicoli provenienti dal lato di via E. Amari allo sbocco su via Turati hanno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare a sinistra verso piazza Ruggiero Settimo.

PIAZZA CASTELNUOVO: La chiusura dell’area viene mantenuta sino al prossimo 28 maggio.

