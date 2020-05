Tragedia in autostrada, una donna muore in un incidente allo svincolo di Casteldaccia

Tragedia oggi pomeriggio nel palermitano. Una donna, Maria Rita Elmo, 49enne, è morta dopo un incidente autonomo. La vettura, un suv Land Rover blu, viaggiava sulla Palermo-Catania, in direzione del capoluogo e per cause ancora da accertare, dopo Altavilla Milicia, il conducente ha perso il controllo e l'auto prima è finita sul guard rail e dopo nell'altra carreggiata in direzione della città etnea.

Uno degli occupanti è deceduto mentre un altro è rimasto ferito. L'impatto si è rivelato violentissimo e nonostante l'intervento dei sanitari del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto personale dell'Anas e forze dell'ordine. Traffico, inevitabilmente, si è registrato in prossimità dello svincolo di Casteldaccia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

