Palermo, incidente nella strada verso Mondello: auto si ribalta, una donna ferita

Non cala il numero degli incidenti in città, nonostante le restrizioni per l’emergenza coronavirus. Dopo i buoni numero di marzo, che parlavano di un crollo del traffico e dei sinistri, sembra che ad aprile la situazione sia tornata non troppo lontana dai livelli pre-pandemia.

Nei prossimi giorni sono attesi i dati del mese appena passato dell’infortunistica della polizia municipale. Questo pomeriggio incidente a Mondello, in viale Margherita di Savoia, verso la borgata marinara. Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal 118, con l'auto che si è ribaltata ed è rimasta in mezzo la carreggiata. Sul posto gli uomini dell'infortunistica della polizia municipale.

Sabato schianto in via Evangelista De Blasi, all’altezza di via Telesino: due auto, una Panda vecchio modello e un’Alfa Romeo, si sono scontrate in modo violento. Secondo quanto ricostruito dai soccoritori, una donna è rimasta ferita e trasportata dai sanitari del 118 in ospedale “Villa Sofia”: le sue condizioni sarebbero gravi.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, della sezione infortunistica, per accertare le cause e le responsabilità dello scontro. C’è voluto però l’intervento degli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco hanno estratto la donna ferita dall’auto. Indagini sono in corso da parte dei vigili urbani, anche se i due automobilisti in giro avessero giusti motivi per essere usciti da casa, viste le restrizioni dovute al coronavirus.

