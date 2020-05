Il sindaco Orlando visita la scuola Pertini di Palermo dopo il raid vandalico

Il sindaco Leoluca Orlando ha fatto visita, questa mattina, alla scuola "Pertini" di via Pecori Giraldi, oggetto ieri di alcuni furti e danneggiamenti. Il primo cittadino del capoluogo ha incontrato insieme con il Questore, la Dirigente del plesso dello Sperone, Antonella Di Bartolo.

"Nè una ragazzata, né un atto di vandalismo, ma un'azione studiata e preparata con cura da qualcuno intenzionato a fare il massimo danno possibile alla scuola e a trarne il massimo profitto - ha detto Leoluca Orlando - Anche per questo, per manifestare la mia vicinanza alla scuola, ai suoi dirigenti e ai ragazzi e le famiglie del quartiere, ho voluto essere presente mentre gli operai del Coime hanno iniziato i lavori di riparazione più urgenti. Nessuno può pensare che questa scuola tornerà ad essere ciò che era 8 anni fa, quando per colpa dell'abbandono qualcuno proponeva di abbatterla! La scuola è per lo Sperone un presidio di socialità, cultura e cittadinanza attiva, uno dei luoghi vivi e vitali che in questi anni è stata motore di un profondo cambiamento che ha coinvolto i ragazzi, le famiglie e le istituzioni. Anche per questo, la presenza del Questore oggi nella scuola è un importante segnale di vicinanza e condivisione, che va certamente oltre i ruolo di Pubblica sicurezza ma conferma un legame forte fra legalità, cultura e sviluppo".

Così come disposto dallo stesso sindaco Orlando, questa mattina alla "Pertini" si sono recati una decina di maestranze del Coime. Questi, insieme a dei fabbri hanno iniziato i lavori di priorità, ovvero, la riparazione delle porte blindate, delle finestre e delle serrande. Con l'ausilio di muratori, i lavori hanno interessato anche il rifacimento delle opere murarie.

Nel frattempo la Sispi si è attivata per l'assemblaggio di alcune postazione informatiche che saranno installate una volta ripristinate le dotazioni di sicurezza della scuola per supportarne ogni attività.

"Quanto accaduto alla scuola Pertini di Palermo e alla Montale di Napoli è gravissimo. Un attacco vile che offendendo la scuola, colpisce lo Stato. Ho parlato con le dirigenti scolastiche dei due istituti per assicurare loro un sostegno concreto del nostro Ministero per riparare i danni e ripartire". Lo afferma su Fb la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Mi ha impressionata, ma non stupita, la determinazione di queste due dirigenti scolastiche, già pronte a ripartire, consapevoli dell'importante ruolo sociale che rivestono in territori così difficili. Grazie al loro lavoro e a quello del personale scolastico, si lotta con efficacia la dispersione scolastica in quelle zone ad alto rischio, strappando dalle mani del malaffare giovani ragazzi che meritano un futuro dignitoso. Non li lasceremo soli. Lo Stato è al loro fianco", conclude la ministra.

© Riproduzione riservata