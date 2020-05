Incendio su monte Catalfano a Bagheria: distrutti ettari di macchia mediterranea

Incendio su monte Catalfano nel territorio tra Santa Flavia e Bagheria, nel palermitano. Il rogo, la cui matrice è ancora da accertare, è alimentato dal forte vento. In fiamme macchia mediterranea.

Sul posto sono giunti gli agenti del corpo forestale e della polizia municipale, la protezione civile comunale e i vigili del fuoco. Sull'area, dove non sono presenti abitazioni, sono intervenuti anche i canadair.

L'amministrazione comunale di Bagheria ha invitato i cittadini, in considerazione della Fase 2, a non recarsi a monte Catalfano, dove sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme.

© Riproduzione riservata