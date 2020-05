Fase 2 a Palermo, boom di prenotazioni nei cimiteri: posti esauriti fino a mercoledì

Boom di prenotazioni per accedere nei cimiteri di Palermo. La piattaforma on line del Comune è stata letteralmente presa d'assalto per accaparrarsi il diritto di ingresso e far visita così ai propri defunti.

Fino a mercoledì prossimo gli ingressi sono stati già esauriti in tutti e tre i cimiteri comunali, Santa Maria dei Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù, che riapriranno i loro cancelli da domani a

A partire da lunedì però si potrà provare a prenotare per giovedì. Da palazzo delle Aquile fanno sapere che «è stato un vero e proprio boom e dunque si è deciso di dare ogni giorno le prenotazioni per i tre giorni successivi».

