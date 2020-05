Palermo, riaprono i cimiteri comunali: dal 4 maggio accessi su 3 fasce orarie

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto l’apertura dei cimiteri comunali, a partire dal 4 maggio e sino a nuova disposizione, in applicazione a quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Siciliana del 30 aprile scorso. Gli accessi saranno contingentati e consentiti - attraverso prenotazione on line sul sito del Comune - da eseguirsi attraverso 3 fasce orarie, per tutti i giorni della settimana: 8-10, 10-12 e 12-14.

L’indirizzo è https://servizionline.comune.palermo.it, raggiungibile anche dalla Home page del sito istituzionale della Città di Palermo, da domani. La prenotazione potrà essere fatta, sempre a partire da domani, anche tramite whatsapp unicamente fra le 10 e le 12.30 al numero 3488727800.

Accessi contingentati e consentiti anche per le persone che si recheranno in chiesa per le messe di suffragio o per i funerali (in numero massimo di 15 unità) e per coloro che (in numero massimo di 2/3, in presenza di congiunto sofferente) dovranno presenziare a programmate operazioni di tumulazione, inumazione, raccolta resti e cremazione. In ogni fascia oraria dovrà essere consentito un massimo di 150 utenti al cimitero dei Rotoli, 40 utenti a Santa Maria di Gesù, 40 al Cimitero Cappuccini. I visitatori, dovranno utilizzare adeguate protezioni delle vie respiratorie. L'ingresso alle auto per soggetti in possesso di tagliando disabili potrà essere consentito, per ciascuna fascia oraria, a 10 auto per il cimitero Rotoli, 5 auto per Santa Maria di Gesù. Al cimitero Cappuccini non entrano auto. Ogni prenotazione potrà essere effettuata per un massimo di 4 componenti.

