Fase 2, da martedì riapre al pubblico il "Parco della Salute" a Palermo

Più di 350 bimbi, ragazzi e persone con disabilità, con accompagnatore, hanno fruito ad aprile del parco intitolato a Livia Morello. Nella volontà e la necessità espressa da tante famiglie di dare continuità al servizio, il parco del foro italico di Palermo, a partire da martedì 5 maggio dedicherà loro le mattine. Il luogo accessibile gestito da Vivi Sano Onlus continuerà ad essere un’oasi per la disabilità per garantire l’accudimento e il rispetto delle esigenze dei soggetti più fragili che alle volte possono essere anche quelle del “contatto sociale” espresso involontariamente da alcuni di loro che soffrono di un gap intellettivo. Anche chi abita in provincia finalmente potrà fruire del servizio.

Sempre a partire dal 5 maggio il pomeriggio e la domenica mattina i bimbi, tutti, con accesso contingentato, potranno giocare con i genitori fruendo del campo polisportivo, del percorso bici/educazione ambientale, dell’area verde relax. Ragazzi e giovani potranno tornare a fruire singolarmente della palestra a cielo aperto del parco, le famiglie potranno prendere un po’ di aria buona in sicurezza sotto lo sguardo vigile degli operatori di Vivi Sano Onlus e di 50 volontari delle associazioni partner del parco che inviteranno gli utenti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del DPCM.

Il parco verrà organizzato in più di 10 microaree. Ogni area avrà un tempo massimo di utilizzo. Prenotazioni, esclusivamente per le persone con disabilità, al 334 8703074 o inviando una mail a info@vivisano.org

