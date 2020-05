Altavilla, non si fermano all'alt e fuggono: in due rintracciati e multati

Non si fermano all'alt ad Altavilla e si danno alla fuga. In due sono stati rintracciati dalla guardia di finanza di Termini Imerese e multati. Si trovavano infatti a bordo di un'auto senza copertura assicurativa e con fermo amministratore e chi si trovava alla guida non aveva mai conseguito la patente.

All'alt dei militari, i due hanno azzardato una manovra improvvisa riuscendo ad evitare il posto di blocco. Ma sono stati prontamente rintracciati attraverso la lettura della targa con la quale è stato possibile risalire al mezzo che è stato poi sottoposto a sequestro.

Sono stati sanzionati anche per aver violato le norme anti-coronavirus poiché si trovavano fuori dal proprio Comune di residenza e senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute.

