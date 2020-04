Nave da Tunisi a Palermo, il macchinista ricoverato al "Cervello" con febbre

Febbre alta per un macchinista in servizio sulla nave Atlas della Grandi Navi Veloci, che è stato trasportato per sicurezza al «Covid Hospital» dell’ospedale Cervello di Palermo. Il traghetto NGV era giunto intorno alle 14 da Tunisi con a bordo 92 passeggeri italiani che erano rimasti bloccati in Tunisia in seguito all’emergenza «coronavirus».

Al Molo «Vittorio Veneto» era stato predisposto il dispositivo di accoglienza previsto dal protocollo «Covid» con personale personale dell’Autorità portuale, della protezione civile, medici e paramedici del 118 e della Croce Rossa Italiana, - in tuta bianca, guanti e mascherine - una ambulanza e agenti della Polizia di stato, guardia di finanza e guardia costiera.

Ad attracco avvenuto il personale medico ha eseguito a bordo i controlli sanitari sui passeggeri che, una volta sbarcati, hanno consegnato l’autocertificazione alla Polizia di stato e, dopo i controlli doganali, hanno tutti lasciato a piedi (o con il veicolo imbarcato) il Porto, per raggiungere il luogo dichiarato in autocertificazione in cui trascorrere il periodo di quarantena. Alla fine è stato sottoposto a controllo anche il personale di bordo. Il macchinista per sicurezza è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Cervello per ulteriori accertamenti.

© Riproduzione riservata