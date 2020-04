Coronavirus, ancora controlli a Palermo: multe per 7000 euro e due attività chiuse

Multe per 7000 euro e due esercizi sequestrati. E’ il bilancio dei controlli della polizia muniipale di Palermo nel 25 aprile. Un’attività di produzione e vendita abusiva di pane, si legge in una nota, è stata individuata e sanzionata in via Plescia, dove è risultato attivo un panificio sprovvisto della necessaria documentazione.

Sono stati sequestrati circa 200 kg di prodotti e all’esercente sono state sanzioni per circa 6.500 euro derivanti dalla violazione della normativa sanitaria, di quella amministrativa e per l’abbandono senza giustificato motivo della propria abitazione. In piazza Ingastone, un altro esercizio commerciale dedito alla vendita di alimentari è stato sanzionato per 400 euro e con la chiusura coattiva di 5 per violazione del divieto di chiusura nei giorni festivi.

Anche in questo caso, l’esercente è stato anche multato per violazione del divieto di lasciare l’abitazione senza giustificato motivo. Infine, in via Montalbo un cittadino è stato multato per 400 euro per spostamento senza giustificato motivo.

