Coronavirus, morto uno dei primi anziani contagiati a Bagheria

Morto a 73 anni uno dei primi cittadini bagheresi colpiti dal coronavirus. Non è il primo in realtà, come spiega una nota del Comune, visto che già nei giorni scorsi era venuto a mancare un ospite di 72 anni della casa di cura di Villafrati, originario di Bagheria, ma da anni residente in altro comune.

"Ieri è venuto a mancare uno dei primi cittadini bagheresi, un anziano di 73 anni, che era stato colpito da questo devastante virus nei primi giorni di marzo", si legge nella nota. Dall'amministrazione e dal consiglio comunale arriva l'abbraccio alle famiglie delle vittime.

«Siamo vicini al dolore della famiglia ed esprimiamo sentite condoglianze – dice Tripoli – è dolorosissimo non poter abbracciare per l’ultima volta il proprio caro, dargli un ultimo saluto, accompagnarlo nell’ultimo viaggio. Ancora di più, per questo, invito tutti i cittadini a rispettare tutte le disposizioni per il contenimento del coronavirus».

