Coronavirus, a Palermo 5 nuovi contagiati: primi casi a Casteldaccia e Castelbuono

Primi contagi da Coronavirus a Casteldaccia e a Castelbuono. Si tratta di persone appena rientrate dall’estero. A Casteldaccia, come riporta Leopoldo Gargano in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, i due positivi sono due ragazzi arrivati da fuori Sicilia e sottoposti al tampone: sono asintomatici e le loro condizioni non sono gravi. Si trovano in quarantena e non hanno avuto alcun contatto con altre persone.

Primo contagio a Castelbuono: è un ragazzo rientrato dall’Inghilterra che prima di giungere in Sicilia aveva già accusato sintomi da Coronavirus, aveva avvertito i familiari, e poi è risultato positivo al tampone. A Borgetto infine spunta il terzo caso di Covid-19.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE