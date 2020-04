Campofelice di Roccella, scoperto con piante di marijuana in casa: un arresto

È stato trovato in casa con piante di marijuana e droga già essiccata. Un 48enne di Campofelice di Roccella, C.A., è stato arrestato dai carabinieri di Cefalù con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Attraverso una perquisizione domiciliare, sono state rinvenute 7 piante di canapa indica e 230 grammi di marijuana, già essiccata all’interno di alcuni barattoli in cucina. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e inviato in laboratorio per le necessarue verifiche quantitative e qualitative.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

