Tensione a Punta Raisi, passeggeri si rifiutano di salire in aereo: "Non siamo distanziati"

Tensione oggi pomeriggio all’aeroporto di Punta Raisi. I passeggeri in attesa di imbarco per il volo Palermo-Lampedusa-Pantelleria si sono rifiutati di salire sull'aereo perché non era stata assicurata la minima distanza tra i passeggeri a bordo. Sono presenti numerosi agenti delle forze dell’ordine.

Il volo della compagnia Dat, che opera sulla tratta sociale unica era infatti pieno, con circa 60 passeggeri diretti le due isole. Al momento il volo ha un ritardo di oltre un’ora. Una passeggera ha detto di avere appena saputo che la compagnia aerea sta facendo arrivare un altro aeromobile da Lampedusa per fare decollare i passeggeri in due momenti diversi e garantire la distanza di sicurezza contro il contagio da Covid-19.

© Riproduzione riservata