Pusher sorpreso per strada a Palermo: arrestato

Un 19enne della Zisa, P.S., è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato, congiuntamente, dai “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile e dai colleghi del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”.

Ieri sera, durate un controllo nel quartiere Noce, gli agenti in abiti “civili” hanno pelustrato le strade del quartiere ed hanno sorpreso, in via Lancia di Brolo, il 19enne noto per i suoi numerosi precedenti per droga.

Quando gli agenti si sono presentati, il giovane è fuggito ma è stato subito raggiunto e bloccato. È stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di 180 euro, plausibile provento dell’illecita attività. Sarebbe stato lo stesso giovane a confermare agli agenti come la sua presenza su strada fosse legate allo spaccio di stupefacenti. Poco lontano, nascosti vicino le ruote anteriori di una vettura parcheggiata, sono state trovate 6 dosi di marijuana.

Il giovane, su cui gravava già un obbligo di dimora nel comune palermitano, è stato tratto in arresto ed indagini sono in corso per risalire a suoi “fornitori” ed eventuali complici.

