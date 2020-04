Magazzino adibito a sala da barba: locale sequestrato a Palermo

Aveva adibito il proprio box a sala da barba e mentre era intento a radere un cliente è stato scoperto dalla polizia. È accaduto in via Ortigia, nel quartiere Bonagia, a Palermo.

I poliziotti del Commissariato di “Oreto - Stazione”, transitando ieri mattina lungo via Ortigia hanno notato la saracinesca di un box di pertinenza di un condominio aperta. Hanno deciso di controllare e all'interno hanno scoperto una vera e propria sala da barba, con poltrone, specchi, accessori e prodotti vari per l’esercizio dell'attività. All'interno gli agenti hanno anche sorpreso il proprietario del box, un 46enne palermitano, mentre era intento a radere la barba ad un cliente.

I locali, arredati a barberia in modo rudimentale, erano assolutamente deficitari sotto il profilo strutturale e sanitario e sprovvisti perfino di servizi igienici.

Gli agenti hanno sanzionato il proprietario per l’esercizio abusivo dell’attività e per le carenze riscontrate ed hanno provveduto a sequestrare il locale e tutta l’attrezzatura trovata. Sanzione anche per il cliente per aver violato le misure disposte dal Governo per il contenimento della diffusione dei contagi da Coronavirus.

