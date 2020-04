Due fratellini di Bagheria guariti dal coronavirus, ma i genitori non possono vederli

Sono finalmente guariti i due fratellini di Bagheria, di 18 e 3 mesi, che erano risultati positivi al coronavirus e per questo ricoverati all'ospedale «Di Cristina» di Palermo. I piccoli però non hanno ancora potuto fare ritorno a casa nè vedere i loro genitori.

Il motivo - come riportato in un articolo di Pino Grasso sul Giornale di Sicilia - è il ritardo del terzo tampone di controllo che non è stato ancora effettuato sui genitori. I primi due controlli infatti, sono risultati negativi, l'ultimo dei quali comunicato martedì scorso, ma adesso si attende il terzo che dovrebbe definitivamente allontanare il pericolo.

