Grigliate di Pasqua sui tetti a Palermo, prime sanzioni: si indaga per individuare gli altri responsabili

Identificati alcuni diversi componenti dei nuclei familiari che ieri hanno festeggiato la Pasqua sui tetti di un palazzo dell'Iacp in piazzale Ignazio Calona a Palermo.

Per interrompere le grigliate ieri è intervenuta la polizia di Stato con il contributo del Reparto Volo, congiuntamente ai militari dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e delle polizia municipale. Un'operazione interforze dopo alcune segnalazioni dal quartiere e dei video che giravano su Facebook.

Nei confronti dei responsabili sono state elevate diverse contestazioni di natura amministrativa sul mancato rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione epidemiologica, poiché, si intrattenevano in attività ludiche esercitate all’aperto.

Ma non solo. Sono state contestate anche varie ipotesi di reato e sono ancora in corso indagini per l'identificazione di altri soggetti che hanno partecipato alla festa sui tetti. Alcuni genitori di minori rischiano di essere segnalati all’Autorità Giudiziaria anche perchè mancavano i requisiti di sicurezza in una terrazza priva di parapetti.

© Riproduzione riservata