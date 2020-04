Clinica Maria Eleonora: trasferiti i pazienti positivi al coronavirus, 3 operatori all'hotel San Paolo

Sono stati trasferiti tutti i pazienti risultati positivi al coronavirus dalla clinica Maria Eleonora a Palermo.

Quattordici pazienti positivi - fa sapere la clinica - sono stati trasferiti ieri verso i centri Covid e tre operatori sanitari risultati positivi, di cui due in isolamento domiciliare - già dal 7 aprile - sono stati trasferiti all'Hotel San Paolo.

"Attualmente non sono più presenti in struttura pazienti nè operatore positivi ai tamponi effettuati e di cui sono pervenuti i risultati", informa la Direzione di Maria Eleonora Hospital di Palermo.

All’interno della struttura ad oggi permangono 25 pazienti: 18 pazienti ricoverati, il cui risultato del tampone è negativo, degenti in aree già sottoposte a controllo e sanificazione e 7 pazienti ricoverati in attesa dei risultati dei tamponi e posti in area isolata. Questi ultimi, qualora risultassero negativi, saranno dimessi.

Altri quattordici pazienti negativi sono stati dimessi con indicazione all’isolamento domiciliare.

Gli operatori sanitari con tampone negativo tornano a casa per poi riprendere la normale turnistica lavorativa.

"In queste ore si è iniziata la profonda igienizzazione e sanificazione di tutte le aree dell’ospedale, a seguito della quale - effettuata ogni altra necessaria verifica sanitaria - riprenderà la normale attività anche di supporto all'Asp", conclude la clinica.

