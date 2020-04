Coronavirus a Palermo, salgono a 22 i positivi nella clinica Villa Maria Eleonora

Sono 22 fino ad ora le persone positive al coronavirus nel focolaio della clinica Maria Eleonora Hospital a Palermo. Sono stati controllati 146 tamponi. I dati sono forniti dalla Regione. I tamponi sono fatti a 54 pazienti e a 150 tra fornitori e personale sanitario. In questa prima fase da controllare saranno circa 350 persone considerando anche i parenti dei pazienti che sono venuti a contatto all’interno della clinica.

«Al momento l’intera struttura rimane in quarantena preventiva - spiegano dalla direzione dell’ospedale - in attesa dei referti ufficiali». Lo scorso 30 marzo l’ospedale si era reso disponibile a svolgere attività di cardiochirurgia e chirurgia vascolare in urgenza su pazienti provenienti dal pubblico con équipe interna. La struttura, inoltre, ha messo a disposizione 30 posti letto non

Covid-19, in modo da ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti di degenza ordinaria.

