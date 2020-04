Coronavirus, a Palermo al via i controlli a tappeto con i droni

Più controlli in città per individuare chi prova a violare le norme e i divieti per il contrasto della diffusione del coronavirus. Da domani anche a Palermo la polizia municipale utilizzerà i droni per vigilare su ampie zone del capoluogo.

Come comunicato nella nota ufficiale, il personale abilitato con certificazione Enac monitorerà gli spostamenti sul territorio cittadino, soprattutto in vista delle festività pasquali. La misura si inserisce in un piano di estensione dei controlli di cui fanno parte anche ulteriori posti di blocco anche nella corsia centrale di viale della Regione Sicilia.

Nei giorni scorsi lo stesso sindaco Leoluca Orlando aveva annunciato il possibile impiego dei droni. Enac ha infatti autorizzato il Comune all'utilizzo dei droni da parte della polizia municipale ed è stato stipulato un contratto di assicurazione fino al 31 dicembre per monitorare al meglio la città.

