Villafrati, contagi in lieve diminuzione. Il sindaco: "Dati che ci confortano"

Contagi in lieve diminuzione a Villafrati – uno dei quattro comuni siciliani designati zone rosse – secondo quanto afferma il primo cittadino Francesco Alagna.

Durante la diretta Facebook di oggi, il primo cittadino ha dichiarato: “Quelli di oggi sono dei dati abbastanza confortanti. Anzitutto sono stati fatti 42 tamponi, 14 persone sono guarite – domani verranno fatti nuovi test ai soggetti in questione per confermare i dati -, sono solo 4 nuovi casi e 24 sono rimasti positivi dai giorni scorsi ma i medici hanno confermato che nessuno di loro è grave. È doveroso precisare che per quanto concerne i nuovi casi di oggi, due sono risultati positivi dal centro abitato mentre altri due dal focolaio del nostro comune”.

Il sindaco ha confermato che “A Pasqua e pasquetta rimarranno aperte solo le farmacie e le parafarmacie, come previsto dall’ordinanza emanata dalla Regione. Ricordo inoltre che durante i due giorni festivi sono vietate le consegne a domicilio e le vendite effettuate dagli ambulanti sia appartenenti al comune di Villafrati, sia esterni al comune”.

Poi ha concluso: “Tengo a ringraziare tutti gli abitanti di Villafrati, le associazioni, i medici e la protezione civile per l’impegno che state mettendo. Fino ad ora siamo stati bravi ma non bisogna mollare, anzi dobbiamo perseverare. Concludo questa diretta ringraziando il presidente della Regione Nello Musumeci, poiché in una telefonata di ieri ha espresso la sua vicinanza agli abitanti di Villafrati e lo ringrazio per il grande lavoro che sta svolgendo per far rispettare le regole al momento in vigore”.

