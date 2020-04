Termini Imerese, va in pronto soccorso con febbre e tosse: ha il coronavirus

Un signore di 80 anni si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Salvatore Cimino di Termini Imerese. L’anziano, residente a Bagheria, ha riferito ai sanitari di avere febbre e tosse. Allora, i medici dopo averlo inserito in un percorso “sporco” denominato “area grigia di isolamento” hanno provveduto ad effettuare il tampone. Il primo risultato negativo, ma qualcosa non era chiaro. Dalla Tac a vetro smerigliato si evidenziava chiaramente una polmonite. I polmoni era infestati.

L’anziano dunque, è rimasto in osservazione in attesa di un secondo tampone. Dopo poche ore il risultato: positivo al Covid-19. Grazie all’attento e scrupoloso lavoro dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Salvatore Cimino, l’anziano può così essere curato come Covid-19. L’ottantenne bagherese è stato così subito trasferito con di contenimento al Covid dell’Ospedale Civico di Palermo.

Al Pronto Soccorso di Termini Imerese è stata predisposta un area attrezzata ed isolata denominata area grigia che accoglie i pazienti in attesa dell’esito del tampone. Quando questo risulta positivo l’intera zona viene sanificata.

