Coronavirus, continua il dramma di Villafrati: morto l'ottavo anziano della casa di riposo

Il dramma della casa di riposo di Villafrati coninua. Un uomo di 74 anni è morto questa mattina all'hospital Covid di Partinico ed era uno degli assistiti della Rsa Villa delle Palme.

Salgono così a otto gli anziani della struttura sanitaria morti dall'inizio della pandemia. Nel centro in provincia di Palermo è scoppiato un focolaio ed è stata istituita la zona rossa.

A Partinico intanto sono ancora ricoverate due donne in Rianimazione, una viene da Villafrati e l'altra dalla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo.

Nel Covid Hospital di Partinico sono ricoverati altri 11 pazienti, le loro condizioni non sono gravi. Nell'ospedale ci sono 50 posti letto per pazienti in osservazione e 50 posti in rianimazione.

