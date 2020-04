Coronavirus, 7 positivi alla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo: anziana grave a Partinico

Alla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo è scoppiato un focolaio di coronavirus e tutta la struttura è stata posta in quarantena. Sei pazienti e un'infermiera sono risultati infatti positivi e una donna ricoverata è finita in Rianimazione.

Si tratta di una paziente di 72 anni che aveva subito una operazione di cardiochirurgia e da due mesi si trovava ricoverata nel reparto di Riabilitazione cardiologica. È stata trasportata due notti fa al Covid hospital di Partinico per una polmonite, dopo essere risultata positiva al tampone. Le sue condizioni sono ritenute gravi ed è stata intubata e adesso si trova ricoverata in Terapia intensiva.

L'infermiera si trova in isolamento domiciliare. L'Asp ha disposto tamponi per tutto il personale che da ieri sono nella struttura mentre medici e operatori che non erano di turno ieri sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa.

