Quarto caso di coronavirus a Termini Imerese: è un'anziana di 97 anni

Salgono a quattro i positivi a Termini Imerese. La notizia è stata diffuso attraverso un comunicato stampa del Comune a firma dello stesso commissario straordinario, Antonio Lo Presti.

Si tratta di una anziana già in isolamento. La donna ha 97 anni ed è la madre del secondo positivo di Termini Imerese. Nessun nuovo focolaio dunque per la città.

“Si informa la cittadinanza che i cittadini in isolamento volontario sono 79 e 5 in quarantena obbligatoria. I casi positivi al COVID-19 - si legge nella not a- sono 4: accertata la positività al tampone di un soggetto in quarantena obbligatoria. Si invita la comunità a osservare con rigore le disposizioni ministeriali e le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per contenere la diffusione del virus”.

