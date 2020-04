Un caso di coronavirus anche ad Alimena: positiva una ragazza di 26 anni tornata da Dublino

Il primo caso di coronavirus ad Alimena è una ragazza di 26 anni. La giovane è tornata da Dublino lo scorso 16 marzo e sta trascorrendo la sua quarantena in casa. Il risultato del tampone positivo da Covid-19 è arrivato poche ora fa.

A comunicarlo è stato lo stesso sindaco di Alimena Giuseppe Scrivano, nella sua pagina Facebook. "Cari concittadini - ha scritto in un post il primo cittadino - nella qualità di autorità sanitaria locale ho il dovere di informare la cittadinanza del primo caso di contagio da Covid-19, asintomatico, ad Alimena. Fortunatamente trattasi di persona già in quarantena per essere rientrata dall’estero ed in isolamento solitario. Mi sono immediatamente attivato per mettere in campo tutte procedure previste dalle normative vigenti. Vi chiedo con tutto il cuore di restare a casa e uscire solo per motivi indifferibili”.

