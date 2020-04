Primo caso di coronavirus a Castellana Sicula, positivo un camionista tornato da Bolzano

Un primo caso di contagio da coronavirus è stato registrato a Castellana Sicula. A confermarlo è stato lo stesso sindaco della cittadina, Franco Calderaro. Si tratta di un 53enne, camionista, tornato da Bolzano il 16 marzo. Il tampone è stato effettuato lunedì scorso. L’uomo si trova adesso in quarantena obbligatoria da solo in una casa a Castellana Sicula.

“Ho il dovere di informare la cittadinanza – ha detto il sindaco – del primo caso di contagio da Covid-19, asintomatico, a Castellana Sicula. Fortunatamente trattasi di persona già in quarantena per essere rientrato dal nord Italia ed in isolamento solitario".

E ancora: "Invito la cittadinanza a continuare le fondamentali prescrizioni di restare a casa, uscire solo per l’indispensabile, igienizzarsi al meglio. Resto ottimista sul comportamento responsabile dei miei concittadini ma vi chiedo di resistere tutti insieme”.

