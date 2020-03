Corruzione, documenti spostati negli uffici comunali a Palermo: giallo a Palermo

Documenti spostati, pezzi di pc trasferiti da un locale a un altro nella sede di via Ausonia della commissione Urbanistica del Comune di Palermo. Si tratta di carte e elementi che potrebbero essere utili agli investigatori che indagano su un giro di mazzette che ha portato all'arresto di sette tra funzionari, consiglieri comunali, professionisti e imprenditori. La Procura sta cercando di capire se lo spostamento dei documenti, molti dei quali relativi all'attività della commissione, sia stata autorizzata e soprattutto se nel trasloco siano sparite carte importanti.

L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis ed è condotta dai carabinieri e dalla Finanza. Gli investigatori hanno fatto oggi un sopralluogo in Comune e nelle prossime ore sentiranno come testimoni alcuni impiegati.

L'inchiesta riguardava un giro di tangenti e favori per ottenere le autorizzazioni per tre lottizzazioni in aree industriali dismesse: l'ex Keller di via Maltese, alcuni capannoni in via Messina Marine e l'ex fabbrica di agrumi a San Lorenzo. Aree su cui si sarebbero dovuti realizzare centinaia di appartamenti.

Ai domiciliari sono finiti i due capigruppo di Pd e Iv, Giovanni Lo Cascio e Sandro Terrani; due funzionari comunali: Mario Li Castri e Giuseppe Monteleone; l'architetto Fabio Seminerio e gli imprenditori Giovanni Lupo e Francesco La Corte. All'architetto Agostino Minnuto è stato invece notificato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

